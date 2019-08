In Oberschöneweide ist in der Nacht zu Montag ein 17-Jähriger festgenommen worden, der einen Einbruch begangen haben soll. Wie die Polizei mitteilte, hörte ein 19-Jähriger gegen 2 Uhr verdächtige Geräusche in der Küche seiner Wohnung und traf dort auf zwei Männer, die mutmaßlich über ein angekipptes Fenster in die Hochparterre-Wohnung gelangten.

Draußen soll dritter Mann Schmiere gestanden haben, der gemeinsam mit einem der mutmaßlichen Einbrecher flüchtete. Der 19-Jährige hielt den 17-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Er wurde festgenommen, die Kriminalpolizei ermittelt. (Tsp)