Innerhalb weniger Tage hat es vermutlich erneut ein Tötungsdelikt im Obdachlosenmilieu gegeben. Am Dienstagabend wurden fünf Männer im Alter von 40 bis 50 Jahren vorläufig festgenommen, weil sie im Verdacht stehen, mit dem Tod eines Obdachlosen in Verbindung zu stehen. Die Leiche des Mannes war am Dienstagabend gegen 20.25 Uhr unterhalb der Nordhafenbrücke in Moabit entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Alarmierte Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr bargen den Toten.

Der bislang unbekannte Mann wies Verletzungen auf. Da die Polizei ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen konnte, hat eine Mordkommission des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen. In der Nähe des Fundortes des Toten, bei dem es sich nach Polizeiangaben "mit einiger Sicherheit" um einen 64-jährigen Obdachlosen handeln soll, wurden noch am Dienstagabend fünf Männer festgenommen. Die Tatverdächtigen und das Opfer seien demselben Milieu zuzurechnen, hieß es. Am Mittwoch wurde die Leiche gerichtsmedizinisch untersucht. Im Zuge der Ermittlungen der 8. Mordkommission sollten die Tatverdächtigen am Mittwoch wegen Körperverletzung mit Todesfolge dem Haftrichter vorgeführt werden.

Erst am Sonntag vor zwei Wochen war ein 28-jähriger Mann, der aus Augsburg stammte und als Obdachloser in Berlin lebte, tot im Treptower Park aufgefunden worden. Ermittler hatten in dieser Woche eine 34-jährige Frau und einen 43-jährigen Mann im Zusammenhang mit der Tat festgenommen. Das Paar ist ebenfalls obdachlos. Der 43-jährige Mann sitzt seit Dienstag in Untersuchungshaft. Er steht im Verdacht, einen Raubmord begangen zu haben.