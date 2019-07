Rauchwolken über Lübars: Am Montag bekämpfte die Feuerwehr dort einen Brand auf einem Pferdehof am Alten Bernauer Heerweg. 115 Einsatzkräfte gingen gegen die Flammen vor. Zuallererst brachten sie 18 Pferde in Sicherheit. Verletzt wurde niemand. Laut Feuerwehr wüteten die Flammen in drei Lagerhallen mit Stroh von je 300 Quadratmetern sowie in angrenzenden Ställen und einer Werkstatt.

Eine Ausbreitung des Brandes konnte verhindert werden, bis zum späten Nachmittag war das Feuer weitgehend unter Kontrolle. Schwierigkeiten bereitete anfangs die Wasserversorgung. Löschwasser musste über eine lange Schlauchleitung herbeigepumpt werden. Die Brandursache war bis zum Abend unklar.