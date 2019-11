Zwei Autos und ein Müllcontainer sind in Berlin-Mitte in Brand geraten. Das Feuer brach am frühen Freitagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache in der Schwartzkopffstraße aus, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Rettungskräfte löschten die Flammen. In der Hauptstadt brennen nachts immer wieder Fahrzeuge oder Container. Zuletzt wurden vier Autos in Lichtenberg von einem nächtlichen Feuer zerstört. (dpa)