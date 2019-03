Bei einem Wohnungsbrand im dritten Stockwerk eines Hochhauses in Schöneberg wurde am Mittwochmorgen eine tote Person aus den Flammen geborgen. Zwei weitere Bewohner des Hauses erlitten eine Rauchgasvergiftung. Derzeit seien die rund 100 Feuerwehrleute vor Ort noch mit der Brandbekämpfung beschäftigt, wie die Berliner Feuerwehr über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Die Kontrolle und die Belüftung des Hauses in der Wendlandzeile laufe aktuell.

