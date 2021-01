Nach einem Feuer in einem Seniorenpflegeheim in Berlin-Kladow mit einem Toten und 14 Verletzten bleibt die Brandursache weiterhin unklar. Auch die Identität des Todesopfers stand am frühen Mittwochmorgen noch nicht fest.

„Der Körper war komplett verkohlt“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Einrichtung war nach dem Brand am Dienstagnachmittag laut Polizei vorerst evakuiert worden – etwa 15 Betroffene wurden nach dem Schock von einem Notfallseelsorger betreut.

Nach Angaben der Feuerwehr war ein Zimmer eines Bewohners im ersten Obergeschoss des Pflegeheims ausgebrannt. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, sagte ein Sprecher dem Tagesspiegel am Abend.

Die tote Person habe schwere Brandverletzungen in dem Raum erlitten. Drei Menschen wurden schwer verletzt, darunter eine Pflegekraft, sagte der Sprecher. Eine schwer verletzte Person musste durch die Rettungskräfte zudem wiederbelebt werden. Elf weitere Bewohner wurden leicht verletzt. Sie alle erlitten Rauchvergiftungen.

Rund 140 Rettungskräfte waren im Einsatz. Gegen 17.20 Uhr hatte die Feuerwehr via Twitter mitgeteilt, dass in der Einrichtung ein Brand gemeldet wurde und man mit einem Großaufgebot unterwegs sei.

Im dichten Rauch war es laut Feuerwehr für die alten und in ihrer Mobilität eingeschränkten Bewohner schwierig, aus dem Gebäude zu kommen. Die Pflegekräfte hätten sich gut verhalten und „sehr beherzt“ geholfen.

Die Identität des Todesopfers stand noch nicht fest. Einige Bewohner waren laut Feuerwehr mit dem Coronavirus infiziert. Das sei eine zusätzliche Herausforderung, die aber zum Alltag der Helfer gehöre. Die Rettungskräfte könnten damit umgehen. "Die Pflegekräfte haben uns darüber informiert", sagte ein Sprecher, es seien entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen worden. Ob unter den Verletzten Corona-Infizierte waren, konnte der Sprecher am Abend nicht sagen.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Insgesamt mussten mehr als 30 Menschen von der Feuerwehr betreut und versorgt werden, sagte der Sprecher. Es handle sich um Bewohner, alte und kranke Menschen, die durch das Ereignis in einer "psychischen Ausnahmesituation" steckten. Man müsse immer wieder auf die Menschen zugehen und beobachten, ob sie doch noch Symptome zeigen. Auch ein Notfallseelsorger wurde gerufen.

Mit Coronavirus infizierte Bewohner in Notfalleinrichtung verlegt

Die Pflegeeinrichtung des Klinikkonzerns Vivantes liegt in einem ehemaligen Kasernengelände in Spandau. Das Heim verfügt laut seiner Internetseite über 148 Plätze, die meisten davon in Einzelzimmern.

Bewohner, die nach dem Brand nicht in ihre Zimmer zurückkehren konnten, seien anderweitig innerhalb des Heims untergebracht werden, sagte ein Vivantes-Sprecher am Mittwoch. Mit dem Coronavirus infizierte Bewohner wurden in die temporäre Notfall-Pflegeeinrichtung in der Blücherstraße verlegt. (mit dpa)