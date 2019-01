Die Silvesternacht hält die Berliner Feuerwehr auf Trab. Schon zwischen kurz vor 19 Uhr und Mitternacht seien bereits 458 Einsätze abgearbeitet worden, teilte sie eine halbe Stunde nach Mitternacht via Twitter mit. Darunter waren 128 Brände, 297 Einsätze betrafen den Rettungsdienst.

Zwischen Mitternacht und drei Uhr war die Einsatzlage dann am heftigsten. In drei Stunden musste die Feuerwehr zu 698 Einsätzen ausrücken - davon 264 Brände. 417 Mal waren es Rettungseinsätze. Zwischen drei Uhr früh und sechs Uhr waren es dann noch mal 229 Einsätze. 40 Brände und 180 Rettungseinsätze. Größere Brände gab es in Mitte, Neukölln und Kreuzberg.

Um 16.34 Uhr am Silvestertag wurde die Feuerwehr zu einem 13-geschossigen Hochhaus in der Leipziger Straße 55 in Mitte gerufen, nachdem Feuer in einer Küche im achten Stock des Wohnhauses ausgebrochen war, wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtete.

Bei Eintreffen der Rettungskräfte sei die gesamte Etage verqualmt gewesen, die Mieter waren in ihren Wohnungen eingeschlossen. Drei Bewohner sowie ihr Hund konnten dem Sprecher zufolge gerettet werden, eine Frau wurde nach der Untersuchung durch den Notarzt mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Brand löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus, zwischenzeitlich war die Feuerwehr mit rund 90 Einsatzkräften vor Ort, das Feuer ist mittlerweile aber gelöscht. Wegen des Einsatzes war die Leipziger Straße vorübergehend zwischen Niederwallstraße und Jerusalemer Straße gesperrt.



Später am Abend brannte ein Haus in der Neuköllner Reuterstraße. Acht Personen konnten über eine Drehleiter gerettet werden, darunter drei Kinder. Fünf von ihnen wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

In Kreuzberg brannte zwischenzeitlich ein Balkon in der Hedemannstraße, der Brand konnte gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Über das ganze Stadtgebiet verteilt gebe es derzeit etwa zehn kleinere Brände, wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr mitteilte.

In der Nacht brannte eine Wohnung im zweiten Geschoss eines sechstöckigen Wohnhauses in der Lietzenburger Straße in Charlottenburg. Brandursache waren brennende Möbel in der Wohnung. Zwei Personen wurden gerettet und mit einer Rauchgasvergiftung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

In Lichtenrade verunglückte der Rettungswagen einer Hilfsorganisation. Bei dem Verkehrsunfall wurden mehrere Personen verletzt, wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt.

Auch in der Neuköllner Donaustraße und der Moabiter Turmstraße brannten in der Nacht Wohnungen.

Nach einem Wohnungsbrand in Wittenau, am Wilhelmsruher Dam, gegen 1.30 Uhr musste eine Person in ein Krankenhaus gebracht werden. Hier war Feuer im zehnten Stock eines 18-stöckigen Hochhauses ausgebrochen.

Bis in die Morgenstunden beschäftigten die Einsatzkräfte zwei Dachstuhlbrände - in einem leerstehenden Haus in Reinickendorf und einem Einfamilienhaus in Mariendorf.