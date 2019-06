Am Dienstagmorgen brach am Iburger Ufer in Charlottenburg im Erdgeschoss eines Wohnhauses Feuer aus. Bei dem Brand seien mehrere Personen verletzt worden, wie die Berliner Feuerwehr mitteilte.

Demnach soll das Feuer in der Wohnung ausgebrochen sein und sich dann auf die Fassade des Gebäudes ausgeweitet haben. Aktuell seien die Rettungskräfte mit 40 Feuerwehrleuten im Einsatz und derzeit mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. (Tsp)