Großeinsatz für die Feuerwehr am Langen See in Grünau: Wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr bestätigte, waren dort am Sonntag 38 Kräfte bei einem möglichen Badeunfall im Einsatz. Demnach war ein 37-jähriger Mann von einem Floß gesprungen und nicht wieder aufgetaucht.

Taucher haben nach ihm gesucht, beendeten die Suche aber nach zwei Stunden, ohne den Mann gefunden zu haben. Auch die DLRG war vor Ort, ebenso wie die Polizei mit einem Hubschrauber.

Gerade an warmen Sommertagen häufen sich derlei Einsätze, sagte der Sprecher. Am vergangenen Wochenende gab es vier Badetote, hinzu kommen weitere Einsätze, meistens weil Menschen ihre Schwimmfähigkeiten überschätzen und nicht vorsichtig genug sind. (Tsp)

