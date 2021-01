Wegen Feuer an einem Zug der BVG rückte die Feuerwehr am Montag zu einem Einsatz in Berlin-Mitte aus. Wie ein Sprecher bestätigte, gab es einen kleinen Brand an einem Wagen nahe dem Roten Rathaus. Rund 70 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen.

Zwei Personen, die das beginnende Feuer gelöscht haben, mussten von einem Notarzt betreut werden, einer von ihnen wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Laut einem Tagesspiegel-Reporter war der Einsatz zügig beendet, bereits gegen 13 Uhr waren in dem Bereich keine Feuerwagen mehr zu sehen. Die Züge der kurzzeitig zwischen den Stationen Unter den Linden und Frankfurter Allee unterbrochenen U5 fuhren wieder regulär.

Ein BVG-Sprecher bestätigte, dass es an einem Wagen im sogenannten Kehrbereich - unterhalb des eigentlichen Bahnhof Rotes Rathaus und damit abseits der Bahnsteige - technische Probleme und Rauchentwicklung gegeben habe.

Erst am Sonnabend kam es zu einem Brand im U-Bahnhof Schloßstraße. Die Ursache ist noch unbekannt, die U9 bleibt bis auf Weiteres unterbrochen. Tsp