In Rummelsburg brennt es derzeit es in einem zweistöckigen Wohnhaus. Rund 120 Feuerwehrleute sind vor Ort in der Einbecker Straße nahe des S-Bahnhofs Lichtenberg, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Zwei Menschen wurden bei dem Feuer schwer, einer mittelschwer verletzt. Neun weitere Menschen verletzten sich leicht, darunter fünf Kinder. Der Einsatz dauert der Feuerwehr zufolge noch an, Informationen zur Brandursache sind derzeit noch nicht bekannt.

In Weißensee brannte am Sonntagvormittag außerdem eine Einrichtung für betreutes Wohnen. Drei Bewohner wurden aus dem Gebäude in der Rennbahnstraße gerettet und medizinisch versorgt. Zwei von ihnen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit 85 Leuten vor Ort und konnte den Einsatz nach zwei Stunden beenden. (mit dpa)