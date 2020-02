Die Feuerwehr ist am Sonnabend in Neukölln zu einem Großeinsatz ausgerückt: In einem Mehrfamilienhaus war gegen 16.30 Uhr ein Kellerbrand ausgebrochen, durch den das Gebäude massiv verrauchte. Die Feuerwehr rettete 32 Menschen "aus höchster Lebensgefahr", wie ein Sprecher dem Tagesspiegel sagte. 30 Menschen seien von Notärzten gesichtet, 20 von ihnen wurden mit Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser gebracht, hieß. Nach ersten Erkenntnissen gebe es keine Menschen mit Brandverletzungen. „Wir sind uns sicher, dass keine Personen mehr im Gebäude sind“, sagte der Sprecher. Die Brandursache war zunächst unklar.

Massive Hitzeentwicklung - und Verkehrsbehinderungen

Die Feuerwehr war am Abend mit 150 Kräften an der Hermannstraße im Einsatz, nachdem die Leitstelle und der zuerst eintreffende Einsatzleiter massive Verstärkung angefordert hatten. Man habe sich zunächst voll auf die Rettung der Menschen konzentrieren müssen, bevor mit den Löscharbeiten begonnen werden konnte, sagte der Feuerwehrsprecher. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Abend an. "Wir sind immer noch dabei, Glutnester zu bekämpfen." Der Keller sei sehr vollgestellt, was große Brandlast und Hitze bedeute.

Im Erdgeschoss des Neubau-Wohnhauses mit sechs Stockwerken an der Okerstraße befindet sich ein Lebensmittelmarkt.

Wegen des Feuerwehreinsatzes fuhr die U8 zeitweise ohne Halt durch den Bahnhof Leinestraße durch. Die Hermannstraße sollte noch bis in die Nacht gesperrt bleiben.