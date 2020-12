Sie sollen bereits im August eine 90 Jahre alten Frau in Berlin-Weißensee die Handtasche geraubt haben. Nun veröffentlicht die Polizei Bilder einer Überwachungskamera - und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung nach den beiden Tatverdächtigen. [Weitere aktuelle Polizeimeldungen finden Sie auch in unserem Polizeiblog.]

Wie die Polizei berichtet, hob die Seniorin am Montag, 3. August, gegen 10.30 Uhr Geld in einer Bankfiliale am Antonplatz ab. Dabei soll sie schon von den beiden Gesuchten, einer Frau und einem Mann, beobachtet worden sein.

Anschließend begab sich die Frau zu Fuß in Richtung Pistoriusplatz, wo sie plötzlich von der Frau umgestoßen worden sein soll und ihr dabei die Handtasche entrissen wurde. Die 90-Jährige erlitt durch die Tat mehrere Schürfwunden.

In den beiden Bildern sind die Tatverdächtigen in einem bzw. zwei roten Kreisen zu sehen, wie sich im Vorraum der Sparkasse aufhalten.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer kennt den Mann und die Frau bzw. kann Angaben zu deren Identitäten und/oder Aufenthaltsorten machen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Die Polizei sucht die Frau und den Mann in den roten Kreisen. Foto: Polizei Berlin

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 in der Pankstraße 29 in 13357 Berlin innerhalb den Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer (030) 4664-173131, per E-Mail an dir1k31@polizei.berlin.de entgegen. Wer etwas zur Aufklärung des Falls beitragen kann, kann sich auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.