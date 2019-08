Ein Fahrkarten-Kontrolleur soll in Berlin-Wedding von einer Frau rassistisch beleidigt und gebissen worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Demnach soll sich der Vorfall am Donnerstagnachmittag in der U9 ereignet haben. Der 36-jährige Kontrolleur soll in der U-Bahn mehrfach eine 41-jährigen Frau aufgefordert haben, ihre Fahrkarte vorzuzeigen. Doch die Frau soll sich geweigert haben und den Zug am Bahnhof Amrumer Straße verlassen haben.

Der Kontrolleur soll dann ebenfalls aus der U-Bahn gestiegen und verfolgt haben. Wie die Polizei weiter mitteilte, soll der 36-Jährige die Frau dann am Arm ergriffen haben, um sie an der Flucht zu hindern. Die 41-Jährige soll den Mann dann rassistisch beleidigt und ihm in den Finger gebissen haben. Der 36-Jährige sei durch den Biss leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. (dpa/Tsp)