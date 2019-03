Am Montagmittag wurde eine tote Person aus dem Berliner Nordhafen, nahe der Fennbrücke im Ortsteil Moabit geborgen. Eine Sprecherin der Berliner Polizei teilte mit, dass es sich bei der gefundenen Person mit großer Wahrscheinlichkeit um eine Frau handele. Und: "Es handelt sich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht um die Vermisste Rebecca Reusch." Endgültige Gewissheit soll eine Obduktion der Leiche ergeben.

Bislang seien sie Todesumstände noch unklar, ob die Frau Opfer eines Verbrechens wurde oder ihren Tod selbst wählte, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Staatsanwaltschaft will U-Haft für Rebeccas Schwager

Im Fall der vermissten Rebecca Reusch aus Britz will die Staatsanwaltschaft doch noch einen Haftbefehl gegen den Schwager des Mädchens durchsetzen. Nachdem die Polizei ihn am Donnerstag festgenommen hatte, lehnte ein Richter es am Freitag ab, ihn als Verdächtigen in Untersuchungshaft zu nehmen. Dagegen will die Staatsanwaltschaft Beschwerde einlegen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Ermittlerkreisen erfuhr. Die 15-Jährige ist seit zwei Wochen verschwunden.

Lesen Sie mehr Tagesspiegel:

- Polizisten finden Butterflymesser und Paintballwaffen: Bei Einsätzen haben Beamte in Wedding und Wilmersdorf in Autos Waffen gefunden. Zwei Männer wurden vorübergehend festgenommen.

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

- Täter gesucht nach Flaschenattacke: Ein Unbekannter warf Anfang November in der Straßenbahn eine Glasflasche auf eine junge Frau, die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

- Angestellter mit Küchenbeil angegriffen: Bei einer Auseinandersetzung in der Küche des Lokals soll ein Angestellter einen anderen mit einem Beil verletzt haben. Die Hintergründe sind unklar.

Mehr zum Thema Berlin-Neukölln Der Zeitdruck für die Ermittler im Fall Rebecca Reusch wächst

Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter aus allen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de