Bereits in der vergangenen Woche attackierten Unbekannte das Unternehmen mehrfach, in der Nacht zum Donnerstag hat nun erneut ein Transporter der Firma Amazon gebrannt. Gegen zwei Uhr meldeten Anwohner Flammen aus einem in der Sarrazinstraße in Friedenau geparkten Van des Online-Versandhändlers.

Nach Polizeiangaben zerstörte das Feuer den Lieferwagen komplett. Auch ein davor geparkter Wagen, zwei Fahrräder und eine Straßenlaterne wurden beschädigt. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Das ist üblich, wenn von politisch motivierten Straftaten ausgegangen wird.

Auch in der Nacht zum 1. Februar waren zwei Amazon-Fahrzeuge, die in Gesundbrunnen und Karlshorst geparkt waren, durch Flammen vollkommen zerstört worden. Eine Nacht zuvor warfen drei Unbekannte Steine auf das Büro des Versandhändlers in der Krausenstraße in Mitte und beschmierten die Fassade mit Farbe.

