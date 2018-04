Ein arabischstämmiger Drogenhändler hat in der Nacht zum Sonntag in Friedrichshain einen 24-jährigen Israeli mit hasserfüllten Schimpfworten wegen seiner Herkunft beleidigt und sich abfällig gegenüber dem Staat Israel geäußert. Der Beschimpfte rief die Polizei, herbeigeeilte Beamte nahmen den 36-jährigen Verdächtigen wenig später vorläufig fest und registrierten in einer Gefangenensammelstelle seine Personalien. Nun ermittelt gegen ihn der für politische Delikte zuständige Staatsschutz.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der junge Israeli gegen 4.30 Uhr eine Diskothek in der Straße Am Wriezener Bahnhof verlassen. Kurz darauf bot ihm der Araber Drogen zum Kauf an. Als der 24-Jährige diese ablehnte, entwickelte sich offenbar ein Streitgespräch, in dessen Verlauf der Dealer zunehmend ausfällig wurde. (Tsp)