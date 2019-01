Am Donnerstagnachmittag soll ein Unbekannter einen Mann in Kreuzberg verletzt haben. Den Angaben des 23-Jährigen zufolge soll es zwischen ihm und dem Unbekannten gegen 14 Uhr zu Streitigkeiten vor dem Eingang zum Görlitzer Park in der Skalitzer Straße gekommen sein. Plötzlich habe der Kontrahent ein Messer gezückt und ihm eine Schnittverletzung im Gesicht zugefügt. Anschließend sei der Angreifer geflüchtet. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei. Tsp

