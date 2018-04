Am späten Nachmittag des heutigen Donnerstag kam es um das Schlesische Tor zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin. Die Radfahrerin kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, auch zwei der PKW-Insassen wurden mit einem Schock in ein Krankenhaus. Weiteres zum Unfallhergang ist bisher nicht bekannt.

Zwischen der Oberbaumbrücke und dem Schlesischen Tor ist die Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.