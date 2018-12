Bei einem Streit zwischen zwei Personengruppen im Biergarten einer Bar in Kreuzberg wurden am Samstagabend zwei Männer durch Messerstiche schwer verletzt. Bei einem von ihnen bestand für kurze Zeit Lebensgefahr. Nach der Erstbehandlung im Krankenhaus soll diese laut Polizei nicht mehr bestehen.

Gegen 20.30 Uhr erschien ein 18-Jähriger begleitet von zwei 20-jährigen Männern vor einer Shisha-Bar in der Hasenheide. Vor dem Lokal geriet der 18-Jährige mit seinem 19 Jahre alten Schwager in einen Streit. Nachdem die Beiden kurz getrennt werden konnten, ging der 19-Jährige in die Bar und kam wenig später mit mehreren Begleitern wieder heraus. Im Biergarten der Shisha-Bar kam es zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen den zwei Gruppen, in dessen Verlauf die Begleiter des 18-Jährigen durch Messerstiche schwer verletzt wurden.

Der 19-jährige Tatverdächtige und einer seiner Bekannten flüchteten in Richtung Südstern und wurden dort von alarmierten Polizisten festgenommen. Die anderen Beteiligten konnten sich vor Eintreffen der Einsatzkräfte in Richtung Hermannplatz entfernen. Die beiden Schwerverletzten wurden von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Der 19-jährige Tatverdächtige wurde erkennungsdienstlich behandelt und ist in Polizeigewahrsam. (Tsp)