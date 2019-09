In der Landsberger Allee 54 in Berlin-Friedrichshain haben Aktivisten am Samstagnachmittag ein leerstehendes Brauereigebäude besetzt. Aktuell ist die Berliner Polizei und Feuerwehr mit Einsatzkräften vor Ort. Auch in der Frankfurter Allee 187 in Berlin-Lichtenberg ist ein Wohnhaus gegen 15.45 Uhr besetzt worden. Über Twitter gaben die Aktivisten bekannt, gegen 16.10 Uhr eine Kundgebung zu halten.

Acht Personen sollen sich zurzeit in dem Gebäude in der Landsberger Allee aufhalten. Zuvor hatten sie ein Banner zwischen den Gebäuden aufgespannt, mehrere Transparent hängen aktuell aus den Fenstern.

Ein Sprecher der Polizei vor Ort teilte mit, dass die Lage entspannt sei. Man sei mit circa 80 Einsatzkräften der Berliner Polizei und weiteren der Berliner Feuerwehr vor Ort. Rund 100 Einsatzkräfte sind in der Frankfurter Allee aktiv. In beiden Fällen zeigen sich die Besetzer nicht gesprächsbereit mit der Polizei. Verhaftungen liegen bisher nicht vor, sagte der Polizeisprecher.

Kurz nach den Besetzungen hat die Polizei in beiden Fällen mit den Eigentümer Kontakt aufgenommen. "Aktuell warten wir auf mögliche Strafanträge", sagte der Sprecher. Damit hätte die Polizei die Erlaubnis des Eigentümers, die Aktivisten aus den Gebäuden zu entfernen. Wenn der Strafantrag heute noch käme, würde auch heute noch geräumt. Falls die Eigentümer jedoch die Besetzer dulden würden, zöge die Polizei die Einsatzkräfte wieder ab.

Die Aktivisten sind bisher nicht identifiziert. Gegenüber der Brauerei hatte sich eine Gruppe von ungefähr 80 Personen versammelt, teils "Gaffer", teils zeigten sich die Personen solidarisch, wie der Sprecher mitteilte. Dies habe sich durch Zurufe, Pfiffe und Applaus geäußert, als die Aktivisten die Transparent anbrachten. Einzelne Personen aus dieser Gruppe sollen zudem versucht haben, von der Straße in das Gebäude zu gelangen und wurden daraufhin von der Polizei zurück gebeten oder gedrängt.

Ein Bündnis verschiedener Gruppen hat unter dem Namen "Tu Mal Wat!" zu "Aktionstagen" vom 26. bis zum 29. September aufgerufen. Die Aktivisten wollen in dieser Zeit "die bestehenden wohnungspolitischen Kämpfe weiter zuspitzen" und "ihre Vielfältigkeit aufzeigen". Es soll Diskussionsrunden, Workshops und Soli-Partys geben. Thematisch ginge es um "die Enteignung, die Aneignung, das Sich-Widersetzen und den Erhalt von Räumen und Orten". Auch Besetzungen hatte das Bündnis angekündigt, terminiert auf Samstag inklusive drei Kundgebungen in der Großbeerenstraße, Oranienstraße und dem Nettelbeckplatz.

Die Gruppierung "#besetzen" gab über eine Pressemitteilung bekannt, sich mit der Besetzung der Frankfurter Allee "neue Räume aneignen und einen unkommerziellen, selbstverwalteten Ort schaffen" zu wollen. Damit wollten sie Mieterverdrängung "nicht widerstandslos" hinnehmen. Mit den Aktionstagen wollten sie mehr Öffentlichkeit und Teilhabe an ihren Besetzungen erreichen.