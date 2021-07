Der von der Berliner Polizei wegen des Verdachts der Anfertigung von Kinderpornografie gesuchte Mann hat sich gestellt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 73-Jährige sei gegen 15 Uhr in Begleitung eines Rechtsanwaltes beim Landeskriminalamt in der Keithstraße erschienen, hieß es in einer Mitteilung.

Am Mittwoch hatte die Polizei ein Bild des Gesuchten veröffentlicht und die Bevölkerung um Hinweise gebeten. Der Mann soll den Angaben zufolge ein fünfjähriges Mädchen fotografiert und damit Kinderpornografie angefertigt haben.

Er habe sich dem Mädchen am frühen Nachmittag des 13. Juni 2020 „mit einer absoluten Selbstverständlichkeit“ genähert und das Kind mit seinem Handy „in einer höchstpersönlichen Lebenssituation“ fotografiert, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Zeugen hätten ihn aufgefordert, die Aufnahmen zu zeigen. Als der Mann sich weigerte und sich entfernte, habe ein Zeuge ihn fotografiert. (dpa,Tsp)

Mehr zum Thema Polizei-Meldungen aus Berlin und Brandenburg 20-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall auf Baustelle in Schönefeld

Anmerkung der Redaktion: Anders als ursprünglich angegeben ereignete sich der Vorfall nicht vor zwei Wochen, sondern vor mehr als einem Jahr. Wir haben den Fehler korrigiert.