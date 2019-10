Eine Fußgängerin ist am Mittwochmorgen in Berlin-Lichterfelde von einem Lkw überrollt worden. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, seien die Rettungskräfte sowie ein Löschfahrzeug und ein Notarzt gegen neun Uhr in die Drakestraße gerufen worden. „Dort war eine Fußgängerin unter einem Lkw eingeklemmt und wurde durch unsere eintreffenden Kräfte relativ schnell befreit“, so der Sprecher.

Die Frau – laut Polizei Jahrgang 1937 – wurde zunächst im Rettungswagen vom Notarzt behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Nach einer ersten Einschätzung der Einsatzkräfte sei sie schwer verletzt gewesen, aber nicht in Lebensgefahr. Zwei Augenzeugen seien vor Ort ebenfalls von der Feuerwehr behandelt worden.

Ermittler der Polizei waren am Mittag noch für die Unfallaufnahme vor Ort. Die Hintergründe zum Hergang waren zunächst unklar. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Mommsenstraße. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.