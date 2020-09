Wegen eines Gaslecks haben Polizei und Feuerwehr drei mehrstöckige Wohnhäuser in Berlin-Mitte nahe dem Rosenthaler Platz evakuiert. Das Gas tritt aus einer Niederdruckleitung unter dem Gehweg aus, sagte ein Feuerwehrsprecher am Samstagabend. Der Netzbetreiber, die Gasag, muss den Boden aufgraben, um an die Leitung zu kommen. Der Einsatz begann gegen 19.30 Uhr, wie die Polizei mitteilte.

Die Brunnenstraße ist vom Rosenthaler Platz bis zur Invalidenstraße voll gesperrt, auch der öffentliche Nahverkehr wurde eingestellt – die U8 ist nach Auskunft der Polizei zurzeit unterbrochen. Verletzt wurde niemand.

Die Rettungskräfte holten rund 15 Anwohner aus ihren Wohnungen, sie wurden zwischenzeitlich in einem BVG-Bus untergebracht. Die Ursache für das Gasleck war am Abend zunächst unklar.

Die Polizei ist mit etwa 100 Einsatzkräften vor Ort, die Feuerwehr mit 30. Die Feuerwehr geht davon aus, dass die Arbeiten an dem Gasleck mindestens „bis nach Mitternacht“ dauern werden. (Tsp, dpa)