Ein Hochzeitskorso hat in Berlin-Mitte die Polizei auf den Plan gerufen. Donnerstagabend hätten mehrere Fahrzeuge am Hotel Adlon waghalsige Fahrmanöver gemacht, teilte die Polizei am frühen Freitagmorgen mit.

Die Beamten kontrollierten die Fahrzeuge und beschlagnahmten einige davon. Auch mehrere Führerscheine wurden einbehalten. Gegen die Fahrer wird den Angaben zufolge wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Mitte Februar sorgte ein Fall vor dem Bahnhof Zoo für Diskussion, bei dem mehrere Autos einer Hochzeitsgesellschaft die Kreuzung an der Hardenbergstraße Ecke Joachimsthaler Straße sperrten, über die Straße drifteten und auch Fußgänger gefährdeten. Videos davon waren auf Twitter aufgetaucht.

Bundespolizisten, die von Passanten informiert worden waren, haben die Berliner Polizei damals nicht informiert (die ist für Delikte im Straßenverkehr zuständig, nicht die Bundespolizei). Ein Augenzeuge berichtete dem Tagesspiegel außerdem, er habe einem Streifenpolizisten in der Nähe angesprochen. Der habe nicht reagiert.

Die Autos sind damals vom Zoo weiter zum Brandenburger Tor und dem Adlon gefahren. Dort wurden sie wegen ihres Verhaltens dann von der Polizei gestoppt.

Im April 2019 gab es in Spandau Aufregung um eine Hochzeitsgesellschaft, die ihre Autos auf dem Altstädter Ring quer über fünf Fahrspuren parkte, BVG-Busse blockierte und die ganze Straße mitten im Berufsverkehr versperrte. Lesen Sie hier die Geschichte aus dem Spandau-Newsletter.(dpa, Tsp)