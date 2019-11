Gegen 23.15 Uhr brachten drei unbekannte Männern einen schwer verletzten Mann in die Rettungsstelle eines Krankenhauses in der Rubensstraße in Schöneberg. Der 21-Jährige hatte mehrere Stichverletzungen und musste sofort operiert werden. Es soll aber keine Lebensgefahr bestanden haben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, der Tathergang ist bisher unbekannt.

Das Krankhauspersonal alarmierte die Polizei. Den Polizeikräften gegenüber wollte oder konnte der Verletzte bisher aber keine Angaben zum Tatort und Tathergang machen. Während der Ermittlungen erschienen acht Männer im Krankenhaus. Sie gaben an, Bekannte des Opfers zu sein und ihn besuchen zu wollen. Die Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen. (Tsp)

