Zwei Frauen im Alter von 36 und 47 Jahren sind am Mittwochabend mit ihren Kindern (11 und 12) über Gleise gelaufen. Nach Angaben der Polizei wollten die beiden an der Station Neuruppin - Rheinsberger Tor den schon einfahrenden Regionalzug erwischen. Der Lokführer sah die Personen auf dem Bahnübergang zwischen den geschlossenen Schranken und leitete eine Vollbremsung ein. Der Bahnübergang an der Karl-Marx-Straße ist unmittelbar an den beiden Seitenbahnsteigen der an dieser Stelle zweigleisigen Strecke. Verletzt wurde niemand.

Der Zugführer nahm die beiden Frauen nicht mit, stattdessen erhielten sie eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Tsp

Hinweis: In einer früheren Fassung dieser Meldung wurde durch ein Foto einer S-Bahn der Eindruck erweckt, dass sich der Vorfall in Berlin ereignete.