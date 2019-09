Ein junger Mann ist in einem Park in Mitte überfallen, geschlagen und schwer verletzt worden. Zwei Unbekannte sprachen den 19-Jährigen am Freitagabend in der Grünanlage am Koppenplatz an und forderten seine Wertsachen, wie die Polizei mitteilte. Er weigerte sich, etwas herauszugeben. Daraufhin habe ihm einer der Männer mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Mehr zum Thema Überfall im kleinen Tiergarten Mann bewusstlos geschlagen und ausgeraubt

Anschließend schubsten die Räuber ihn demnach auf den Boden, traten und schlugen ihn. Der Mann befreite sich und flüchtete auf die Straße – aber die Angreifer liefen hinterher und stellten ihm ein Bein. Nachdem der 19-jährige erneut auf den Boden stürzte, griffen sich die Zwei sein Handy und Geld und flüchteten unerkannt. Der Mann erlitt eine ausgekugelte Schulter und einen Ellenbogen-Bruch. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, die Ermittlungen dauern an. (dpa)