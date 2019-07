Im Gesellschaftshaus im Gebäudeensemble Riviera in Berlin-Grünau ist in der Nacht zu Dienstag ein Feuer im 800 Quadratmeter großen Dachstuhl ausgebrochen. Das Gebäude ist vom zweiten Obergeschoss bis zum Erdgeschoss komplett eingestürzt, nur noch die Außenmauern stehen, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr und Berufsfeuerwehr, die in der Nacht im Einsatz waren, wurden am Morgen abgelöst.

Flammen sind im Inneren des Gesellschaftshauses an der Regattastraße in Grünau zu sehen. Foto: Paul Zinken/dpa

Das Gebäudeensemble Riviera / Gesellschaftshaus steht unter Denkmalschutz. Foto: Paul Zinken/dpa

Bilder vom Brandort zeigen, wie Feuerwehrleute mit Drehleitern den Brand von außen löschen. Das Gebäudeensemble Riviera / Gesellschaftshaus steht unter Denkmalschutz. (Tsp, dpa)