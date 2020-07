Eine 52 Jahre alte Berlinerin ist am späten Mittwochabend in Moabit mutmaßlich von ihrem Partner erstochen worden. Der Mann, ein 53 Jahre alter Berliner Fotokünstler, ist ebenfalls tot, bei ihm ist derzeit von Suizid auszugehen, wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag meldete sich nach Informationen des Tagesspiegel die Tochter des Opfers bei der Polizei. Der Lebensgefährte ihrer Mutter habe sie angerufen und ihr gestanden, seine Partnerin erstochen zu haben.

In einer Wohnung in der Calvinstraße fanden Polizisten in der Nacht zum Donnerstag die Leiche der 52 Jahre alten Frau in einer Wohnung, hieß es. „Den ersten Erkenntnissen zufolge soll sie Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein“, erklärte die Polizei.

„Einige Zeit später“ hätten Einsatzkräfte der Polizei Brandenburg den 53 Jahre alten Lebenspartner der Toten gefunden: tot im Ferienhaus der Frau in Rheinsberg im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Mit einem Auto soll der mutmaßliche Täter dorthin geflüchtet sein.

Auf Anfrage des Tagesspiegel wollte die Polizei keine weiteren Details zum Tathergang nennen.

Das Opfer war gebürtige Amerikanerin, lebte aber - wie ihr mutmaßlicher Mörder - ebenfalls schon lange in Berlin. Die Frau arbeitete hier für Galerien und hatte sich als Kuratorin und Kunst-Agentin selbstständig gemacht. Sie organisierte Ausstellungen und vermittelte Künstler an internationale Galerien - auch ihren Partner.

Normalerweise berichtete der Tagesspiegel nicht über Suizide, um eine Nachahmung zu vermeiden. Ausnahmen bilden besondere Fälle wie dieser. Wenn Sie selbst in einer Krise sind, gibt es eine Vielzahl von Hilfsangeboten.

Wer nicht mit Freunden oder Verwanden sprechen möchte, kann sich etwa anonym an den Berliner Krisendienst wenden, der kostenlos und rund um die Uhr erreichbar ist. Die Telefonnummern variieren nach Bezirk, die richtige Durchwahl für Ihren Bezirk finden Sie hier. Weiterhin gibt es von der Telefonseelsorge das Angebot eines Hilfe-Chats und einer E-Mail-Beratung. Informationen finden Sie unter: www.telefonseelsorge.de