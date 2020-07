In Berlin-Moabit ist eine Frau nach ersten Erkenntnissen der Polizei Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Der Partner der 52-Jährigen ist ebenfalls tot, bei ihm ist derzeit von Suizid auszugehen, wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte.

Zunächst sei am späten Mittwochabend die Leiche der 52 Jahre alten Frau in einer Wohnung in der Calvinstraße gefunden worden, hieß es. „Den ersten Erkenntnissen zufolge soll sie Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein“, erklärte die Polizei.

„Einige Zeit später“ hätten Einsatzkräfte der Polizei Brandenburg den 53 Jahre alten Lebenspartner der Toten gefunden: tot in einem Ferienhaus im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, hieß es weiter. Bei ihm sei derzeit von einem Suizid auszugehen. Die Hintergründe des Falls seien noch völlig unklar, sagte ein Sprecher der Polizei dem Tagesspiegel.

Zu weiteren Einzelheiten des Falls schwieg sich die Polizei auch auf Nachfrage aus - das gilt auch für die Umstände, die zum Fund der getöteten Frau führten. Jetzt ermittelt eine Mordkommission. Über den Fund der getöteten Frau hatte zuvor die „B.Z.“ berichtet. Demnach soll der mutmaßliche Täter mit dem Auto aus Berlin geflüchtet sein. (Tsp, dpa)

Normalerweise berichtete der Tagesspiegel nicht über Suizide, um eine Nachahmung zu vermeiden. Ausnahmen bilden besondere Fälle wie dieser. Wenn Sie selbst in einer Krise sind, gibt es eine Vielzahl von Hilfsangeboten.

Wer nicht mit Freunden oder Verwanden sprechen möchte, kann sich etwa anonym an den Berliner Krisendienst wenden, der kostenlos und rund um die Uhr erreichbar ist. Die Telefonnummern variieren nach Bezirk, die richtige Durchwahl für Ihren Bezirk finden Sie hier. Weiterhin gibt es von der Telefonseelsorge das Angebot eines Hilfe-Chats und einer E-Mail-Beratung. Informationen finden Sie unter: www.telefonseelsorge.de