Am Freitagvormittag ist an einer Schule in Rummelsburg Alarm ausgelöst worden. Die Polizei ist mit rund 80 Einsatzkräften vor Ort und prüft eine Amoklage.

Wie die Polizei via Twitter mitteilte, ging gegen 10 Uhr ein Alarm vom Max-Taut-Oberstufenzentrum ein.

"Bislang gibt es keinerlei Bestätigung", so eine Sprecherin der Polizei. "Wir sind mit Einsatzkräften vor Ort und verschaffen uns einen Überblick über die Lage." Verletzte gibt es laut Feuerwehr bisher keine.

Das Netzwerk "Moabit Hilft" twitterte, die SchülerInnen hätten sich in den Räumen verbarrikadieren sollen, reden sei untersagt. "Alle haben Angst. Einige Schüler weinen." Auf dem Dach und vor dem Haus sei Polizei zu sehen.

Unter dem Tweet der Polizei gibt es Schilderungen von Menschen, die angeben, Schüler der Schule zu sein. "Wir sind in der Schule und haben uns verbarrikadiert, kann jemand genaueres mitteilen, wie die Sachlage draußen ist?", schreibt jemand.

Ein anderer twittert, er habe sich auf dem Klo verbarrikadiert. Zudem soll eine Nachbarschule ebenfalls verbarrikadiert sein. Es sei "alles voll mit SEK".

"Also ich sitze auch in der Schule. Es wäre schön das ein paar Infos zu uns dringen könnten. Wir sitzen hier und wissen nicht Bescheid", schreibt eine andere Userin. Gegen 13:30 Uhr wandte sich die Polizei via Twitter an die SchülerInnen und rief sie dazu aus, "sicherheitshalber keine Bilder aus den Räumen in den Sozialen Medien" zu posten. "Zurzeit begehen unsere Kollegen die Schule und kommen gut voran. Habt Geduld, bleibt bitte in den Klassen."

Wenn die Polizei mit der Begehung aller Räume fertig ist, sollen die Klassen einzeln aus dem Gebäude geführt werden.

Ob es sich wirklich um einen Amoklauf oder um einen Fehlalarm oder gar einen schlechten Scherz handelt, konnte die Polizei bisher nicht sagen. "Noch ist die Lage nicht übersichtlich", so ein Feuerwehrsprecher vor Ort. "Wir als Feuerwehr sind mit rund 30 Kräften vor Ort und stellen die medizinische Versorgung sicher." Diese wurde bislang aber noch nicht gebraucht.

Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich um die Schule weiträumig ab. In der Toreinfahrt warteten Polizisten mit Maschinenpistolen. Auf dem Nöldnerplatz standen Krankenwagen bereit.

Laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) ist die Schlichtallee in Rummelsburg momentan gesperrt, es haben sich demnach bereits mehrere Staus gebildet. (mit dpa)