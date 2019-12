Ein Wohnungsbrand im Steglitzer Ortsteil Lichterfelde wird die Feuerwehr noch den ganzen Tag beschäftigen, sagte ein Sprecher. Etwa 100 Einsatzkräfte sind am Hindenburgdamm, Ecke Haydnstraße, nahe dem Benjamin-Franklin-Klinikum, und versuchen dort die Flammen in einer Wohnung im vierten Stock zu löschen. Das Feuer hat außerdem auf das Dach und den Seitenflügel in der Haydnstraße über gegriffen.

Das mache die Löscharbeiten besonders kompliziert, sagte ein Sprecher, da die Dachkonstruktion verwinkelt ist. Mindestens fünf Stunden werde man noch brauchen, bevor die Flammen aus sind. Das Haus musste geräumt werden: Die Feuerwehr musste vier Personen retten, drei davon aus der Brandwohnung, eine aus der Nachbarwohnung. Eine Person ist in ein Krankenhaus gebracht worden.

Auch die Bewohner des Nachbarhauses mussten in Sicherheit gebracht werden. Insgesamt mussten 20 bis 30 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Der Feuerwehrsprecher sagte, dass sie heute auch nicht wieder in die Wohnungen zurück können.

Mehr zum Thema Feuerwehr rückt mehrfach aus Sieben Verletzte bei Wohnungsbrand in Prenzlauer Berg

Nach Informationen der „B.Z“ soll die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen ist, einem Feuerwehrmann gehören. Lötarbeiten seien der Grund für den Brand gewesen. (Tsp)