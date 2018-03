Ein offenbar geistig verwirrter Mann hat am Montagvormittag Schüler der Neuköllner Annedore-Leber-Berufsschule mit einer Schere bedroht. Einer Schülerin soll er einen Ordner an den Kopf geschmissen haben.

Die Polizei wurde gegen 10.20 Uhr alarmiert und rückte mit einer Einsatzhundertschaft in der Bildungseinrichtung für Menschen mit Behinderung an. Der 20-jährige Täter konnte von den Beamten schnell überwältigt werden. Er wurde festgenommen und zur weiteren ärztlichen Behandlung in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, teilte ein Sprecher der Berliner Polizei mit. Ein Mädchen wurde bei dem Vorfall verletzt. Über den Grad der Verletzungen konnte die Polizei keine Auskunft geben. (Tsp)