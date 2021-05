Die Aktion war lange geplant und geheim gehalten: In mehr als 40 Wohnungen in Berlin führen Ermittler seit dem frühen Mittwochmorgen Durchsuchungen durch. Grund ist in allen Fällen der Verdacht auf Besitz von Bild- und Videodateien, die schweren sexuellen Missbrauch an Kindern zeigen. Die Großrazzia läuft seit sechs Uhr und wird den ganzen Morgen über andauern.

Die Tatverdächtigen sind zwischen 17 und 84 Jahre alt, zwei Drittel sind bereits polizeibekannt wegen verschiedener Delikte. Die einzelnen Verfahren hängen jedoch nicht miteinander zusammen. Es werden auch keine Haftbefehle vollstreckt.

Einige der insgesamt 42 Tatverdächtigen – ausschließlich Männer – sollen Missbrauchsbilder über Whatsapp geteilt, andere Bilder auf Instagram und Facebook hochgeladen haben. Ein Verdächtiger soll Nacktbilder einer minderjährigen Bekannten ins Netz gestellt und sich dafür ein Fakeprofil angelegt haben.

Mehr als 200 Beamte sind im Einsatz. Eingespannt sind Ermittler des LKA 131, das in Berlin zuständig für die Bekämpfung von sogenannter „Kinderpornografie“ ist. Die Beamten verfügen berlinweit über 43 Durchsuchungsbeschlüsse - für 42 Wohnungen und eine Gartenlaube.

Sie beschlagnahmen Festplatten, CDs und USB-Sticks sowie Mobiltelefone, die später ausgewertet werden. Alle konfiszierten Geräte werden später in die Keithstraße in Tiergarten zum Dezernat für Sexualdelikte gebracht. Dort befindet sich auch das Einsatzzentrum, von wo aus die aktuelle Aktion koordiniert wird.

Hinweise stammen zum Teil aus den USA

Dezernatsleiterin Norma Schürmann zufolge sind die Fälle über „automatisierte Meldewege“ an das LKA weitergeleitet worden, zum Teil stammen die Hinweise aus den USA. Die Berliner Beamten haben nicht selbst im Internet ermittelt.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die Ermittler sind in Zivil unterwegs. Es gibt uniformierte Unterstützungskräfte, die bleiben zunächst aber im Hintergrund. „Wir wollen so unauffällig wie möglich vorgehen, sagt Schürmann. „Niemand soll unnötig an den Pranger gestellt werden.“ Schließlich handele es sich lediglich um Verdachtsfälle.

Mehr Personal: Seit April 50 Ermittler gegen Kindesmissbrauch

Die größere Aktion sei auch dank einer Personalaufstockung bei der Berliner Polizei möglich geworden, sagt Schürmann. Seit 1. April seien zwei neue Kommissariate hinzugekommen. Statt den bisher weniger als 30 ermittelten nun 50 Beamte im Bereich Kindesmissbrauch und deren Abbildungen.

[Lesen Sie mehr: Warum der Kampf der Berliner Polizei gegen Kindesmissbrauch lange aussichtslos war (T+)]

Erst im April gelang der Polizei in Deutschland ein schwerer Schlag gegen die Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen, als Ermittler des Bundeskriminalamtes die Darknet-Plattform „Boystown“ abschalteten. Diese hatte zuletzt mehr als 400.000 Mitglieder und war in zehn Sprachen abrufbar.

Die drei Hauptbeschuldigten im „Boystown“-Komplex stammten aus Deutschland: Ein 40-Jähriger aus dem Kreis Paderborn, ein 49-Jähriger aus dem Landkreis München und ein 58-Jähriger aus Norddeutschland, der seit mehreren Jahren in Südamerika lebt, sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. Sie sollen als Administratoren der Seite tätig gewesen sein. Die jüngste Großrazzia steht jedoch mit der Abschaltung der Plattform „Boystown“ in keinem Zusammenhang.

Anfang dieses Monats war das Thema Kindesmissbrauch in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt, als das Amtsgericht Düsseldorf den ehemaligen Fußball-Nationalspieler Christoph Metzelder für die Weitergabe von "kinder- und jugendpornografischen Dateien" zu einer zehnmonatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilte. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig.