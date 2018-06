Das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Berlin haben am Donnerstagmorgen 15 Wohnungen in neun Bezirken wegen des Verdachts auf Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie durchsucht. Auch in Brandenburg gab es eine Durchsuchung. Laut Polizei bestand zudem der Verdacht auf sexuellen Missbrauch von Kindern zur Herstellung solchen Materials. Die Fälle standen jedoch nicht miteinander in Verbindung.

Die Beamten wurden mehrfach fündig: In Lichtenberg überraschten sie einen 58-Jährigen, auf dessen Computerbildschirm kinderpornografische Inhalte zu sehen waren. In Reinickendorf gestand ein ebenfalls 58-Jähriger, ein Kind sexuell missbraucht und dies gefilmt zu haben. Er wurde daraufhin auf einer Dienststelle vernommen, kam aber später wieder frei.

Insgesamt 77 Beamte waren im Einsatz. Auch in Brandenburg gab es eine Durchsuchung. Die Beamten stellten knapp 150 Datenträger, darunter Handys, Festplatten und Computer, sowie über 900 CDs, DVDs und Videokassetten sicher. Diese werden nun ausgewertet. (Tsp)