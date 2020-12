Nach mehreren Einsätzen in Berlin-Kreuzberg am Montagabend prüft die Polizei einen Zusammenhang mit den Schüssen auf einen 29-Jährigen in der Mittenwalder Straße am vergangenen Freitag.

"Möglicherweise hat das Ganze den Hintergrund von Streitigkeiten unter Familien", sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Beteiligte vom vergangenen Freitag seien erneut Teil der Auseinandersetzungen gewesen.

Nach den vorläufigen Angaben gab es am Montagabend drei Einsätze: So sollen ersten Ermittlungen zufolge in der Gneisenaustraße etwa zehn Männer die Scheiben einer Erdgeschosswohnung beschädigt haben und dann geflüchtet sein.

"Wenig später haben Einsatzkräfte einen Audi festgestellt und kontrolliert", sagte die Sprecherin. In dem Fahrzeug in der Mittenwalder Straße seien Baseballschläger, Messer und Reizstoffsprühgeräte sichergestellt worden. Die Insassen im Alter von 22, 23, 24 und 29 Jahren seien erkennungsdienstlich behandelt und anschließend entlassen worden. Darüber hinaus wurde die Beschädigung eines Audis in der Nähe anzeigt, so die Sprecherin.

Außerdem alarmierte ein 71-Jähriger die Beamten zu seiner Wohnung: Er habe angezeigt, dass er kurz zuvor von mehreren Unbekannten durch die geschlossene Wohnungstür und am Telefon bedroht wurde. Bei dem Mann handelt es sich laut der Sprecherin um den Großvater des angeschossenen 29-Jährigen. Ein Zusammenhang zu der Tat in der Mittenwalder Straße am Freitag werde geprüft.

Nach Schüssen in Kreuzberg werden Verbindungen ins Clan-Milieu geprüft

Wie berichtet, waren am Freitagabend in Kreuzberg mehrere Schüsse gefallen, wobei ein Mann schwer verletzt und notoperiert werden musste. Er gehört zu einer arabischen Großfamilie, hatte ein Sprecher der Polizei mitgeteilt. Man prüfe Verbindungen ins Clan-Milieu, hieß es.

Wie die Polizei am Samstag zu dem Einsatz mitteilte, hielt sich der 29-Jährige mit mehreren Personen am Abend in der Mittenwalder Straße Ecke Fürbringer Straße auf, als Unbekannte sich ihm näherten und mehrere Schüsse auf ihn abgaben. Sie flüchteten mit einem Fahrzeug, das später in der Johanniter Straße sichergestellt wurde. Sie konnten zunächst unerkannt entkommen.

„Inwiefern ein Streit zwischen einzelnen Mitgliedern von arabischstämmigen Großfamilien der Grund für die Schussabgaben war, prüft derzeit die 2. Mordkommission des Landeskriminalamtes“, teilte die Polizei am Samstag mit.

Mehrere Berliner Medien hatten am Dienstagmorgen über einen Polizeieinsatz in der Mittenwalder Straße wegen gewalttätiger Auseinandersetzungen am Montagabend berichtet. Zu sehen waren auch Bilder von bewaffneten Polizeikräften. Angaben, wonach es eine Massenschlägerei gegeben haben soll, konnte die Polizei auf Nachfrage nicht bestätigen. Verletzte seien nicht bekannt, sagte die Sprecherin. Ermittelt werde wegen Bedrohung sowie Sachbeschädigung an dem Audi und an der Erdgeschosswohnung.

Thomas Spaniel, Landesvize der Gewerkschaft der Polizei (GdP), teilte mit: „Man sieht derzeit sehr deutlich, dass in der Organisierten Kriminalität gerade wieder verstärkt um Einfluss konkurriert wird. Dass das nicht nur bei Showveranstaltungen mit Apfelschorle und Fanta und in friedlichen Gesprächen passiert, sondern des Öfteren mit Baseballschlägern und Schusswaffen auf der Straße ist auch keine neue Erkenntnis“, so der Gewerkschafter. „Berlin ist das Epizentrum krimineller Gruppierungen aus arabischen Großfamilien, die den Rechtsstaat und sämtliche in unserem Land geltenden Regeln ablehnen.“ (Tsp)