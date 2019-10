Bei einem Überfall am Montagabend am Halleschen Tor in Kreuzberg verletzte eine junge Frau eine 20-Jährigen und stahl ihr die Handtasche. Die Täterin wurde kurz darauf festgenommen. Gegen 20.15 Uhr überfiel die Diebin die 20-Jährige auf dem U-Bahnhof, schlug dem Opfer ins Gesicht und drückte ihren Kopf mehrfach auf den Boden.

Nachdem sie der Verletzten auch gegen den Kopf getreten haben soll, verließ die 19-jährige Täterin den U-Bahnhof in Begleitung zweier Männer und Frauen. Sie wurde wenig später in der Wohnung ihrer Eltern festgenommen. Die 20-Jährige kam mit leichten Kopfverletzungen ins Krankenhaus.