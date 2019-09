Nachdem in Berlin-Friedrichshain Unbekannte in zwei leerstehende Industriegebäude eingedrungen sind, hat die Polizei begonnen, eines der Objekte zu räumen.

Die Räumung des Objekts in der Landsberger Allee 54 sei „eine Herausforderung“, sagte Thilo Cablitz, Sprecher der Berliner Polizei, der Deutschen Presse-Agentur. Drei Aktivisten hätten das Gebäude mit Kletterausrüstung erklommen – und müssten nun bei dem Einsatz wieder sicher abgeseilt werden, erklärte er. Wie lange der Einsatz andauern sollte, war am Abend zunächst noch unklar.



Im Fall des anderen besetzten Objektes in der Frankfurter Allee stehe die Polizei in Kontakt mit dem Eigentümer, sagte Cablitz. Ob auch dort geräumt werde, hänge von dessen Entscheidung ab und sei noch nicht absehbar.



Zu beiden Besetzungen war die Polizei mit einem Großaufgebot angerückt. Wie viele Menschen sich in den Gebäuden aufhielten, war zunächst unklar.