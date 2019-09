Eine ältere Frau hat sich in Berlin-Mitte beim Sturz über einen herumliegenden E-Scooter schwer verletzt. Die 75-Jährige stolperte beim Überqueren des Gehweges in der Schumannstraße über das Gefährt. Sie kam mit schweren Verletzungen an den Armen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

E-Scooter können überall abgestellt werden und werden oft zu Hindernissen für Fußgänger. In Berlin sollen etwa 9000 E-Scooter zum Verleih stehen. (Tsp/dpa)