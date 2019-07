Ein 27-jähriger Mann ist am Montagabend in Berlin-Neukölln homophob beleidigt und attackiert worden. Nach Aussagen des 27-Jährigen wurde er gegen 20.25 Uhr beim Betreten eines Mehrfamilienhauses in der Roseggerstraße von einem ihm nacheilenden Mann erst beleidigt und anschließend gewürgt und mit dem Kopf mehrfach gegen die Hauswand gedrückt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Alarmierte Polizisten stellten demnach die Identität des 28-jährigen Angreifers fest und entließen ihn danach. Das Opfer der Attacke habe eine ärztliche Versorgung abgelehnt. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittle. (epd)