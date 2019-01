Die Berliner Polizei ist im Morgengrauen zu einer Großrazzia ausgerückt. Im Visier der Fahnder: Waffenschmuggler. Es gehe um "illegalen Waffenhandel", teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstagmorgen mit. Es liefen Ermittlungen gegen mehr als zehn Beschuldigte "wegen des Schmuggels und Weiterverkaufs umgebauter Pistolen aus der Slowakei nach Berlin". Erste Bilanz am Morgen: "Zwei Haftbefehle wurden vollstreckt." Die Polizei ist an mehr als 20 Orten in Berlin im Einsatz.

Mannschaftswagen und Fahnder sind zum Beispiel im Westen der Stadt unterwegs, tief in Spandau, Ortsteil Falkenhagener Feld. Dort parken Polizeibusse nahe einer der nachgefragtesten Oberschulen Berlins; die Razzia nebenan dürfte also auch dort zum Schulhof-Smalltalk taugen. Durchsucht wurden - das zeigen Fotos der Nachrichtenagenturen Reuters und dpa - sogar scheinbar harmlose Kleidungscontainer, die dort am Straßenrand stehen. Ob etwas gefunden wurde, ist noch nicht bekannt.

In Tempelhof wurde eine Person festgenommen und abgeführt.

Nach Informationen der "Welt" laufen die Ermittlungen seit mehr als eineinhalb Jahren und richten sich gegen eine Organisation, die im großen Stil Waffen nach Berlin schmuggelt. Demnach solle es um mehr als 700 Waffen gehen, die nach Berlin und ins Umland gebracht worden sind. Im Einsatz ist auch das SEK.

Wie die Berliner Polizei am Morgen mitteilte, "durchsuchen wir mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften seit 6 Uhr mehrere Wohnungen und Lokale" in Berlin und Brandenburg.

Mittlerweile hat sich auch die Gewerkschaft der Polizei gemeldet. "Wir sagen nicht ohne Grund, dass wir bei all der öffentlichen Diskussion um die organisierte Kriminalität eben nicht nur arabische Clans auf dem Schirm haben dürfen", so Benjamin Jendro von der GdP. "Der Fall zeigt deutlich, dass es multikulturelle Netzwerke gibt, die über Landesgrenzen hinweg agieren und für Schwerstkriminalität in unserer Stadt verantwortlich sind.“ Der Einsatz sei das Resultat l"angwieriger Ermittlungen und hartnäckiger Arbeit in den letzten Monaten".

