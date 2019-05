In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein Parteibüro im Lichtenberger Stadtteil Karlshorst beschädigt. Eine Zeugin alarmierte gegen 2.45 Uhr die Berliner Polizei in die Dönhoffstraße, nachdem sie die beschädigte Scheibe an dem Büro bemerkt hatte. Auf Nachfrage bestätigte die Polizei, dass es sich um das Wahlkreisbüro von Innensenator Andreas Geisel (SPD). Ein Stein sei gegen die Scheibe geworfen worden. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat Ermittlungen wegen politisch motivierter Kriminalität aufgenommen. (Tsp)