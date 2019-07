Das bekannte Sexkaufhaus LSD – das steht für "Love, Sex and Dreams" – in der Potsdamer Straße, Ecke Kurfürstenstraße könnte bald verschwinden, ebenso wie das Woolworth-Kaufhaus gegenüber. „Es ist richtig, dass wir beide Grundstücke gekauft haben“, sagte Till-Oliver Kalähne, Geschäftsführer der SPG & Co Berlin Projektentwicklungsgesellschaft, am Donnerstag dem Tagesspiegel und bestätigte damit entsprechende Medienmeldungen.

Das LSD gehört zum Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Woolworth auf der anderen Seite der Kurfürstenstraße bereits zu Mitte. Das Quartier gilt als problematisch, nicht nur, weil es dort seit vielen Jahren einen florierenden Straßenstrich gibt.

Doch die Potsdamer Straße wird inzwischen zunehmend interessanter, die Restaurants und Läden teurer. Der Musikkonzern Sony will hier in ein neues Luxus-Quartier eröffnen, auch andere finanzkräftige Investoren zeigen Interesse. Die Beschäftigten im LSD wussten am Donnerstag offenbar noch nichts vom Verkauf.