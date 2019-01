Der am vergangenen Freitag aus der JVA Plötzensee entkommene Gefangene ist wieder zurück in Haft. "Er wurde am Dienstagabend in Berlin von der Polizei aufgegriffen und wurde direkt der JVA Plötzensee zugeführt", sagte ein Sprecher der Justizverwaltung am Mittwoch. Seitdem sitze der 36-Jährige, der eine Ersatzfreiheitsstrafe wegen Diebstahls und Betruges verbüßt, im geschlossenen Vollzug. "Das zeigt: Flucht lohnt sich nicht in Berlin."

Im geschlossenen Vollzug sind die Sicherheitsvorkehrungen höher als im offenen Vollzug, wo die Vorkehrungen vergleichsweise gering sind, weil die Gefangenen dort freiwillig einsitzen. Im offenen Vollzug können die Einsitzenden das Gefängnis meist tagsüber verlassen, um zur Arbeit zu gehen.

