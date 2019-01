Wieder ist ein Gefangener aus einem Berliner Haftanstalt ausgebrochen: Am Freitagabend entkam ein Mann aus dem offenen Vollzug in Plötzensee. Entsprechende Tagesspiegel-Informationen bestätigte Justizverwaltungssprecher Sebastian Brux am Montag auf Anfrage.

Der Mann - Jahrgang 1982 - sei über einen Zaun geklettert, indem er zuvor eine Decke auf den Sicherheitsdraht gelegt habe. Er habe eine Ersatzfreiheitsstrafe wegen Diebstahls und Betruges verbüßt. Eine solche Strafe wird dann angetreten, wenn eine Geldstrafe nicht bezahlt wird.

Parallel zu dem Ausbruch habe ein weiterer Gefangener versucht, aus dem offenen Vollzug zu entkommen, er konnte jedoch aufgehalten werden, sagte Brux. Ob die beiden Gefangenen gemeinsame Sache gemacht habe, sei aber unklar. "Es ist naheliegend, dass die beiden Fälle in Zusammenhang stehen", sagte Brux.

Der zweite Gefangene, der wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eine Ersatzfreiheitsstrafe von 42 Tagen à 25 Euro verbüßte, sei wegen seiner Schnittverletzungen medizinisch betreut und anschließend in den geschlossenen Vollzug verlegt worden, sagte Brux: "Wer sich für den offenen Vollzug nicht eignet, wird in den geschlossenen Vollzug verlegt". Laut Brux war es die erste Flucht in diesem Jahr, im vergangenen Jahr waren es fünf.

Mehr Sicherheit durch Herzschlagdetektoren

Die Polizei fahnde nun nach dem Ersatzfreiheitsstrafler, es finde jedoch keine intensive Fahndung statt. Zum genauen Vorgehen macht die Polizei keine Angaben. Weil die Häftlinge oftmals mit "multiplen Problemlagen zu uns kommen", sei es wahrscheinlich, dass sie von der Polizei bald wieder aufgegriffen werden, sagte Brux. Falls der Flüchtige zurück sei, werde er die restliche Zeit seiner Strafe im geschlossenen Vollzug verbringen.

Immer wieder sind in der Vergangenheit Sicherheits- und Personalmängel in den Berliner Gefängnissen beklagt worden. Am Silvesterabend hatte es einen Ausbruchsversuch aus der JVA Moabit gegeben. Im vergangenen Jahr ist ein Häftling aus der JVA Tegel entkommen, indem er sich unter einem Lkw festklammerte.

Mit Herzschlagdetektoren soll die Sicherheit der Gefängnisse nun erhöht werden. Den Einsatz solcher Geräte hatte Justizsenator Dirk Behrend (Grüne) vor gut einer Woche angekündigt. Diese Technik würde jedoch nichts nützen, wenn ein Ersatzfreiheitsstrafler entkomme, sagte Brux. Der offene Vollzug sei kaum bis gar nicht gesichert, da Gefangene freiwillig im offenen Vollzug bleiben.

