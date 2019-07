Wegen einer Drohmail ist die Bundesgeschäftsstelle der Partei Die Linke in Mitte am Montagvormittag geräumt worden. Die Partei hat die Räumung des Karl-Liebknecht-Hauses in der Kleinen Alexanderstraße selbst veranlasst. "Zur Zeit wird die Ernsthaftigkeit des Schreibens geprüft", sagte eine Polizeisprecherin.

Die Räumung erfolgte gegen 10.30 Uhr, nachdem eine Mitarbeiterin die Mail gelesen hatte, teilte ein Sprecher der Partei am Montagmittag mit. "Es gab eine E-Mail mit einer Bombendrohung gegen unser Haus, derzeit ist das Gebäude aus Sicherheitsgründen geräumt." Die Partei vermutet den Absender wegen des Wortlauts im rechtsextremistischen Lager. Die Drohung sei aus "rechten Kreisen" gekommen, weitere Inhalte nannte der Sprecher mit Verweis auf ermittlungstaktische Gründe der Polizei nicht.

Etwa 40 bis 50 Menschen hätten das Haus verlassen müssen, die Polizei sei vor Ort. Nun warte man darauf, welche Entscheidungen die Polizei treffe und ob das Haus durchsucht werden müsse. Vor dem Eingangsbereich des Gebäudes errichtete die Polizei einen kleinen Sperrkreis. Eine ursprünglich für 13.00 Uhr geplante Pressekonferenz mit der stellvertretenden Parteichefin Martina Renner wurde abgesagt. (mit dpa)