Wegen eines verdächtigen Gegenstandes sind die Neukölln Arcaden am Donnerstagabend komplett geräumt worden. Ein unbekannter Mann ist laut einem Polizeisprecher dabei beobachtet worden, wie er gegen 18 Uhr eine verdächtige Tasche in der Postbank-Filiale in den Arcaden ablegte: "Der Mann brachte dort eine Lösegeldforderung zum Ausdruck. Mitarbeiter der Filiale haben daraufhin den Alarm ausgelöst, der Mann hat sich entfernt und ließ die Tasche zurück."

Eingetroffene Polizisten hätten eingeschätzt, dass sich in der Tasche möglicherweise ein sprengstoffähnlicher Gegenstand befinden könnte, sagte der Sprecher. Derzeit untersuchen Kriminaltechniker vor Ort die Tasche.

Die Karl-Marx-Straße ist zwischen Flughafenstraße und Reuterstraße gesperrt. Viele Menschen befinden sich hinter der Absperrung der Polizei vor den Arcaden.

Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Mehr dazu in Kürze. (Tsp)

