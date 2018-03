Am Montag wurden bei Bauarbeiten am Karower Kreuz in Berlin-Pankow metallische Gegenstände gefunden und zunächst für eine Weltkriegsbombe gehalten. Sprengstoffexperten gaben jedoch Entwarnung - es handele sich nicht um eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg.

Vorübergehend wurde der S-Bahn-Verkehr auf den Linien S2 und S8 unterbrochen. Mittlerweile wurde der Zugverkehr wieder aufgenommen. (Tsp)