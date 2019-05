In Berlin-Westend sind in der Nacht zu Mittwoch ein Flixbus und ein Kehrmaschinenfahrzeug kollidiert. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Spandauer Damm Ecke Königin-Elisabeth-Straße, wie die Morgenpost zunächst berichtete. Der Fahrer des Kehrfahrzeugs wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam ist bislang unklar. Beide Fahrzeuge waren stark beschädigt.

Die Königin-Elisabeth-Straße war in Fahrtrichtung Kaiserdamm für mehrere Stunden gesperrt, es bildeten sich Staus.

